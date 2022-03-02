МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение не возобновлять фондовые торги 3 марта на Московской бирже, говорится в сообщении регулятора.

"Банк России принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях; секции срочного рынка, за исключением инструментов срочного рынка денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках в режиме "Закрытие позиций"; секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении.

Режим работы Московской биржи на 4 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 9.00 мск 4 марта.

У облигаций есть срок обращения, по окончании которого компания погашает облигации либо может выкупать их по оферте. Для этих целей на Московской бирже есть специальный режим торгов "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, поясняла биржа.