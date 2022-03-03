МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Рубль резко сократил падение на новостях по переговорам РФ с Украиной, доллар и евро отошли от максимумов на 10 и 7 рублей соответственно. Вторую половину дня они проводили около этих максимумов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.10 мск рос лишь на 2 рубля – до 108,02 рубля, курс евро – на 3,1 рубля, до 118,5 рублей. Доллар (как более ликвидный на бирже инструмент) на новостях краткосрочно уходил в минус – до 105,65 рубля. Евро не успел отреагировать.

Ранее в четверг доллар обновил рекорд на уровне 118,35 рубля, евро — до 125,065 рубля.

Переговоры представителей РФ и Украины в Белоруссии начались, заявил РИА Новости пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. При этом члены российской и украинской делегаций на переговорах пожали друг другу руки.