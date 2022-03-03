МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Курс доллара продолжает укрепляться на повышенном спросе на активы-убежища, а также в ожидании ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.51 мск курс евро к доллару снижается до 1,1067 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,1065 доллара. Курс доллара к иене растет до 115,61 иены за доллар со 115,5 иены. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,37%, до 97,75 пункта.

В центре внимания инвесторов остается ситуация между Россией и Украиной. Геополитическая напряженность поддерживает спрос на доллар, который традиционно считается одним из безопасных активов.

Вместе с тем инвесторы следят за выступлениями главы ФРС США Джерома Пауэлла. Ранее он заявил, что будет рекомендовать повышение процентной ставки на 0,25% на предстоящем заседании регулятора в марте. Это укрепило уверенность рынков в повышении ставки, но вместе с тем ослабило опасения слишком "ястребиных" действий ФРС в условиях геополитической неопределенности.

Аналитики MUFG Bank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal, полагают, что основным фактором для курса доллара и дальше будет ситуация вокруг Украины. Признаки деэскалации могут привести к падению курса американской валюты.