МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу заметно снижаются на статистике о росте уровня безработицы в Японии, свидетельствуют данные торгов. Застройщикам советуют обратить внимание на азиатский рынок материалов

По состоянию на 7.51 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,66%, до 3458,3 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2274,98 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,51%, до 21904 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,83%, до 7092,3 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,42%, до 25937,5 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,3%, до 2711,69 пункта.

Азиатские инвесторы немного отошли от новостей вокруг ситуации с Украиной и обратили внимание на внутренние новости. Так, безработица в Японии с учетом сезонных колебаний в январе выросла до 2,8% с 2,7% в декабре. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне декабря.

Тем не менее, рынки продолжают следить за ситуацией вокруг Украины и введенными против РФ санкциями со стороны ЕС и США. Уход международных компаний из России может негативно сказаться на мировой экономике и подорвать прибыль предприятий.