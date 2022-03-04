МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу резко снижаются при сохраняющихся опасениях за экономику в контексте неопределенности на мировой арене, свидетельствуют данные торгов. Эксперты назвали компании, наиболее защищеннные от дефолтов

По состоянию на 17.51 мск промышленный индекс Dow Jones падает на 1,4%, до 33319,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,37%, до 13352,22 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,33%, до 4305,7 пункта.

Ситуация в мире в свете событий на Украине по-прежнему остается напряженной, в связи с чем на рынке вновь происходит отказ от риска – европейские индексы также валятся, и ещё в большей степени, а доллар как актив-убежище резко укрепляется.

По словам главного инвестиционного директора New Age Alpha Джулиана Коски (Julian Koski), которого цитирует газета Wall Street Journal, инвесторы сейчас более сконцентрированы на этой ситуации, чем на таких традиционных факторах, как макростатистика.

В связи с этим на настроения не повлияли ни неожиданно значительное снижение уровня безработица в США, до 3,8% в феврале с январских 4%, ни увеличение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики сразу на 678 тысяч.