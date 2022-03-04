МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в пятницу вечером, готовясь завершить неделю суммарным ростом на 4%, что может стать сильнейшим ростом с июля 2020 года, свидетельствуют данные торгов.

Омский нефтеперерабатывающий завод "Сибирской нефтяной компании" (ныне "Газпром нефть").

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По состоянию на 17.49 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 24,1 доллара, или на 1,24%, до 1960,3 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дорожает на 2,49%, до 25,84 доллара за унцию.

Спрос на золото как на актив-убежище подскочил в свете эскалации напряженности между Россией и Украиной.

"Пока ситуация на Украине не улучшится, мы полагаем, что потенциал рост цен на золото сохранится", — считают аналитики Commerzbank, чье мнение приводит газета Wall Street Journal.