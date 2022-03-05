МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ 9 МАРТА НЕДЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН РЕПО И АУКЦИОНЫ "ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ" — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220305/836278893.html
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МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. ЦБ РФ ПРОВЕДЕТ 9 МАРТА НЕДЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН РЕПО И АУКЦИОНЫ "ТОНКОЙ НАСТРОЙКИ" — ЦБ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Financial_market/20220305/836278893.html
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