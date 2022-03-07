МАДРИД, 7 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник торгуются в заметном минусе, трейдеры склонны уходить от риска из-за неопределенности вокруг ситуации с Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Никель дорожает на 40% на опасениях сложностей с поставками на рынок

По состоянию на 17.50 мск промышленный индекс Dow Jones снижается на 0,98%, до 33283,95 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 13246,56 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4294,64 пункта.

Опасения по поводу ситуации вокруг России и Украины поддерживают уход трейдеров от риска, что негативно для фондовых рынков по всему миру — сегодня снижались индексы и в Европе, и в Азии.

Неопределенность связана, в частности, с тем, что ряд американских компаний покинул рынок России, приостановив продажи, предоставление услуг или инвестиции в стране. Инвесторы опасаются, что это может сдержать восстановление мировой экономики.