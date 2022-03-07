МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в понедельник вечером растет, при этом показатель достигал 2 тысяч долларов за унцию, впервые примерно на 1,5 года, на склонности трейдеров к "безопасным" активам из-за опасений по поводу ситуации с Украиной и Россией, свидетельствуют данные торгов. Никель дорожает на 40% на опасениях сложностей с поставками на рынок

По состоянию на 17.58 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 20,2 доллара, или на 1,03%, до 1986,8 доллара за тройскую унцию. А ранее в ходе торгов понедельника стоимость золота поднималась выше уровня в 2 тысячи долларов за тройскую унцию — впервые с сентября 2020 года.

Майский фьючерс на серебро дорожает на 0,07%, до 25,808 доллара за унцию.

Традиционно золото считается более надежным активом, поэтому в случае усиления международной напряжённости спрос на драгоценный металл как актив-убежище поднимается.

Внимание трейдеров сосредоточено на ситуации с Россией и Украиной. Ряд европейских и американских компаний уходят с российского рынка, прекращая продажи продукции, предоставление услуг и инвестиции в стране. Рынки оценивают, какое влияние это может оказать на перспективы восстановления мировой экономики, а также на сырьевые поставки.