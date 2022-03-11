МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в пятницу вечером продолжает укрепляться по отношению к евро и иене на сохраняющихся опасениях за мировую экономику в связи с введением новых санкций в отношении бизнеса России, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 18.55 мск курс евро к доллару снижается до 1,0963 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0983 доллара, курс доллара к иене поднимается до 116,94 иены за доллар со 116,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) растёт на 0,27%, до 98,77 пункта.

В условиях беспокойства представителей бизнеса и фондовых рынков всего мира в отношении перспектив развития глобальной экономики доллар как мировая резервная валюта становится ещё более привлекательным. И он продолжает укрепляться после новостей о введения США дополнительных санкций в отношении России в связи с ситуацией вокруг Украины. Так, американский президент Джозеф Байден объявил о том, что США вводят запрет на импорт алкоголя, бриллиантов и морепродуктов из России, а также запрещают поставки предметов роскоши в страну.

Это усиливает вероятность ухудшения ситуации в цепочках поставок, что негативно отразится на мировой экономике в целом.

Евро дополнительно находится под давлением после выхода данных об инфляции в Германии, которая по итогам февраля ускорилась в годовом выражении до 5,1%.