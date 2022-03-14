МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник закрылись в плюсе на возвращении аппетита к риску, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,53%, до 7193,47 пункта, французский CAC 40 — на 1,75%, до 6369,94 пункта, немецкий DAX — на 2,21%, до 13929,11 пункта.

В начале недели трейдеры вновь отыгрывали новости вокруг Украины. Так, президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах есть "определенные позитивные сдвиги", что вызвало оптимизм на рынках. На этом фоне на открытии торгов американские индексы росли, курс евро же продолжает укрепляться к доллару.

Европейские трейдеры также ждут заседания Банка Англии, которое пройдет в четверг. Аналитики полагают, что регулятор вновь поднимет ставку. Кроме того, банк представит прогнозы по ряду макроэкономических показателей.

Во вторник также ожидается ряд статистик по региону. Аналитики полагают, что безработица в Великобритании в ноябре-январе снизилась до 4% с 4,1% ранее. А индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте, согласно ожиданиям, обвалился до 10 пунктов с 54,3 пункта в феврале.