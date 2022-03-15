МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Золото в понедельник резко снизилось в цене. Инвесторы по-прежнему следят за ситуацией на Украине и ожидают заседания ФРС США. Предполагается, что центральный банк может повысить процентные ставки, впервые за четыре года.

Апрельские фьючерсы на золото упали на 24,20 доллара, или на 1,2%, до 1960,80 доллара за унцию. По итогам прошлой недели цены выросли на 0,9%, согласно данным FactSet. Майские фьючерсы на серебро упали в цене на 86 центов, или 3,3%, до 25,298 доллара за унцию.

Инвесторы более активно покупают акции, нежели защитные активы, такие как золото или гособлигации.

В понедельник состоялся четвертый раунд украинско-российских переговоров, что оказало некоторую поддержку рискованным активам. Между тем российские войска продолжили продвижение. Кроме того, был нанесен удар по Яворовскому военному полигону, расположенному под Львовом. Ранее Москва предупредила, что конвои с военной помощью от стран Запада для Украины могут стать законными целями для российской армии.

На рынке широко ожидается, что ФРС США по итогам двухдневного заседания, которое завершится в среду, повысит процентную ставку на 0,25 процентного пункта.

Инвесторы также будут следить за прогнозами представителей ФРС по инфляции и за их оценками состояния мировой экономики. Российско-украинский конфликт привел к ускорению инфляции по всему миру и вызвал опасения относительно замедления мировой экономики.

На фоне военных действий на Украине "трейдеры покупают активы-убежища. Они полагают, что политика ФРС в такой ситуации не особо важна", отмечает Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade.

"Вполне вероятно, что цены на золото могут вырасти до этого мероприятия (заявления ФРС), но затем — несколько откатиться, если индекс доллара будет склонен к росту" на фоне решения центрального банка, считает он.

Между тем майские фьючерсы на медь упали на 2,2% до 4,523 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подешевели на 3,3% до 1052,30 доллара за унцию, а июньские фьючерсы на палладий упали в цене на 13,6% до 2417,60 доллара за унцию. Более недели назад котировки палладия достигли рекордного максимума на опасениях относительно перебоев в поставках из России.

— Авторы Myra P. Saefong, myra.saefong@wsj.com и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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