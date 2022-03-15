МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) во вторник преимущественно снижаются на опасениях за перспективы экономики ввиду новых вспышек заболеваемости COVID-19 в Китае, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.30 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite падает на 2,52% — до 3153,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,49%, до 2078,12 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,03%, до 18941 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 снижается на 0,72% — до 7098 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 0,61%, до 2630,41 пункта. Японский Nikkei 225 растет на 0,31% — до 25391,5 пункта.

Как отмечают аналитики Kiwoom Securities, которых цитирует газета Wall Street Journal, блокировка технологического центра Шэньчжэнь и других городов КНР из-за COVID-19 вызывает беспокойство на рынках. Китай столкнулся с самой серьезной вспышкой коронавируса с начала пандемии и стремится ограничить деловую активность.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг китайских компаний, зарегистрированных на биржах США. Ранее Комиссия по ценным бумагам США и биржам представила список из пяти компаний, которые могут быть исключены из листинга.

"Всплеск заболеваемости коронавирусом в Гонконге и Китае, резкий рост доходности казначейских гособлигаций США и опасения по поводу возможного исключения китайских акций из списка американских ADR являются негативными факторами для рынков", — прокомментировали газете аналитики KGI Research.