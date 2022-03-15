МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы во вторник опускаются на ряде макроэкономических статданных по еврозоне и Германии, свидетельствуют данные торгов. Доверие инвесторов к экономике Германии достигло исторического минимума

По состоянию на 14.12 мск британский FTSE 100 снижался на 0,76%, до 7135,5 пункта, французский CAC 40 — на 1%, до 6306,19 пункта, немецкий DAX — на 0,89%, до 13805,88 пункта.

Во вторник инвесторы оценивают ряд макроэкономических данных по еврозоне и Германии. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале. Показатель упал до минимума за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1991 года. Аналитики ожидали снижения индикатора лишь до 10 пунктов.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1,3% в годовом выражении, а в месячном — не изменился. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 0,5%, а в месячном вырос на 0,1%.

Трейдеры также находятся в ожидании результатов заседания Банка Англии, публикация которых запланирована на четверг. Аналитики полагают, что регулятор может повысить базовую процентную ставку и ужесточить курс монетарной политики.