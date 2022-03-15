МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно немного растут во вторник, в то время как рынок остается волатильным в условиях глобальной неопределенности,- свидетельствуют данные торгов. The Guardian объяснил, почему Ближний Восток не спешит помогать США

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 32965 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,4%, до 13099,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4177 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные торги, вероятно, могут открыться ростом. В понедельник биржи закрыли торги падением. Рынок остается волатильным, так как инвесторы обеспокоены глобальной неопределенностью.

Ситуация с коронавирусом в Китае создает новые риски, угрожающие экономическому восстановлению, вдобавок к тем, что возникли в результате обострения ситуации на Украине.

"Заголовки о том, что коронавирус циркулирует по Китаю — это еще один фактор, который разжигает неопределенность на мировых рынках, поскольку усиливает опасения по поводу сбоя в цепочке поставок", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Давид Донабедян (David Donabedian).

Аналитик также отметил, что фундаментальной проблемой для инвесторов остается ситуация на Украине, которая приводит к ускорению инфляции и ставит под сомнение перспективы экономического роста.