МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы преимущественно немного растут во вторник, в то время как рынок остается волатильным в условиях глобальной неопределенности,-  свидетельствуют данные торгов.

Президент США Дж. Байден

The Guardian объяснил, почему Ближний Восток не спешит помогать США

По состоянию на 15.15 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 0,06%, до 32965 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,4%, до 13099,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,12%, до 4177 пункта.

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что основные торги, вероятно, могут открыться ростом. В понедельник биржи закрыли торги падением. Рынок остается волатильным, так как инвесторы обеспокоены глобальной неопределенностью.

Ситуация с коронавирусом в Китае создает новые риски, угрожающие экономическому восстановлению, вдобавок к тем, что возникли в результате обострения ситуации на Украине.

"Заголовки о том, что коронавирус циркулирует по Китаю — это еще один фактор, который разжигает неопределенность на мировых рынках, поскольку усиливает опасения по поводу сбоя в цепочке поставок", — сказал газете Wall Street Journal главный инвестиционный директор CIBC Private Wealth Давид Донабедян (David Donabedian).

Аналитик также отметил, что фундаментальной проблемой для инвесторов остается ситуация на Украине, которая приводит к ускорению инфляции и ставит под сомнение перспективы экономического роста.