МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут во вторник после выхода данных о промышленной инфляции в стране, свидетельствуют данные торгов. Рубль на Московской бирже растет к доллару четвёртую сессию подряд

По состоянию на 16.44 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,56% — до 33128,63 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,43%, до 12634,83 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,38%, до 4189 пунктов.

Цены во всем мире продолжают стремительно расти, вызывая опасения центробанков. Поэтому трейдеры обратили внимание на данные о промышленной инфляции, которая в феврале ожидаемо осталась в годовом выражении на уровне января в 10%.

Уже во вторник начнется двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут опубликованы в среду. Кроме решения по ставке, регулятор также представит свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям.

"ФРС важно сбалансировать необходимость в сдерживании инфляции и в поддержке экономики. Это будет одним из самых важных заседаний ФРС за последнее время, учитывая скорость развития ситуации на рынке и изменчивый характер геополитической ситуации", — приводит агентство Блумберг слова портфельного менеджера TwentyFour Asset Management Дэвида Норриса (David Norris).