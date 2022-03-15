События в сфере макроэкономики и бизнеса 16 марта
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний
|-0,93 трлн йен
|2:50
|JPY
|Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль)
|9,6%
|21%
|2:50
|JPY
|Япония — Сальдо торгового баланса (февраль)
|-2,194 трлн йен
|-0,113 трлн йен
|7:30
|JPY
|Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь)
|-1,3%
|-1,3%
|12:00
|USD
|США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ по рынку нефти (март)
|12:00
|EUR
|Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,9%
|0,9%
|12:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона
|13:30
|EUR
|Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций
|-0,2%
|15:30
|USD
|США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль)
|3,3%
|0,9%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль)
|2,9%
|1,6%
|15:30
|USD
|США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль)
|2%
|1,5%
|15:30
|USD
|США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль)
|3,8%
|0,4%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,8%
|15:30
|CAD
|Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|4,3%
|4,5%
|15:30
|CAD
|Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,9%
|0,9%
|15:30
|CAD
|Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь)
|0,6%
|3,9%
|17:00
|USD
|США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь)
|2,1%
|1,1%
|17:00
|USD
|США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь)
|1,7%
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-1,863 млн барр
|-0,967 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|-0,585 млн барр
|21:00
|USD
|США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/
|21:00
|USD
|США — Заявление FOMC
|21:00
|USD
|США — Решение по процентной ставке ФРС
|0,25%
|0,5%
|21:30
|USD
|США — Пресс-конференция FOMC
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021
|17:00 мск
|RUB
|Энел Россия — телеконференция менеджмента
|RUB
|Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021
|RUB
|Газпром — СД (согласование действий, связанных с увеличением УК ООО Газпромвьет, решение по отчуждению акций компании Gazprom EP International B.V.)
https://1prime.ru/Financial_market/20220315/836384233.html