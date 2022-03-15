МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы во вторник закрылись снижением на слабой внутренней статистике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,25%, до 7175,7 пункта, французский CAC 40 — на 0,23%, до 6355 пунктов, немецкий DAX — на 0,09%, до 13917,27 пункта.

Во вторник трейдеры оценивали ряд данных из региона. Так, индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте упал до минус 39,3 пункта с 54,3 пункта в феврале, что стало максимальным падением за всю историю наблюдений.

Кроме того, объем промышленного производства в еврозоне в январе снизился на 1,3% в годовом выражении, а в месячном — не изменился. Аналитики полагали, что показатель в годовом выражении снизился на 0,5%, а в месячном вырос на 0,1%.

Аналитики полагают, что определенное давление на европейские индексы оказало ожидание новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США. Итоги двухдневного заседания будут опубликованы в среду.

"В то время как европейские рынки немного снизились, Уолл-Стрит удалось выйти в плюс, хотя внимание неуклонно переключается на заседание ФРС. Перспектива ужесточения денежно-кредитной политики и продолжающаяся ситуация с Украиной продолжают давить на рынки", — цитирует аналитика IG Криса Бошана (Chris Beauchamp) издание The Wall Street Journal.