МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Во вторник котировки фьючерсов на нефть упали ниже 100 долларов за баррель, нацеливаясь на минимальные уровни закрытия, наблюдавшиеся в первые дни российской спецоперации в Украине почти три недели назад. Инвесторы переосмысливают огромный скачок котировок, произошедший за последние недели.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские контракты на нефть WTI на NYMEX снизились на 6,57 доллара, или на 6,4%, по 96,44 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 28 февраля.

Майские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 6,99 доллара, или на 6,5%, до 99,91 доллара за баррель, самой низкой отметки закрытия с 25 февраля.

Апрельские фьючерсы на природный газ подешевели на 1,9% до 4,568 доллара за млн БТЕ.

Апрельские контракты на бензин снизились в цене на 5,4% до 2,998 доллара за галлон, а апрельские фьючерсы на печное топливо снизились в цене на 7,5% до 3,03 доллара за галлон.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

В китайском промышленном районе Шэньчжэнь, расположенном на юго-востоке страны, был объявлен локдаун из-за роста числа инфицирований коронавирусом. Помимо этого в стране действуют локдауны в северо-восточных районах. Китай нарастил добычу нефти и газа

Переговоры между Украиной и Россией продолжились во вторник, после того, как днем ранее на них не было отмечено особого прогресса. Тем временем российская военная операция также идет своим чередом, вызывая опасения по поводу гуманитарной ситуации в Украине. Также российско-украинский конфликт заставляет опасаться замедления мировой экономики, приведя к резкому скачку цен на многие сырьевые товары.

Во вторник вышел ежемесячный отчет Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Картель продолжает пересматривать прогнозы по росту спроса и предложения нефти в 2022 году, сославшись на инфляцию, вызванную российско-украинским конфликтом и способную ослабить потребление нефти.

Цены продолжают негативную динамику понедельника на сообщениях о том, что США рассматривают вариант снятия санкций с венесуэльской нефти. Этот шаг может немного ослабить опасения по поводу ограниченного предложения, в то время как российско-украинский конфликт длится уже 3-ю неделю подряд.

Между тем менеджеры хедж-фондов "сократили чистую длинную позицию по нефти Brent до исторического минимума", отметил Наим Аслам, старший рыночный аналитик AvaTrade. "Данное сокращение указывает на то, что масштабные колебания на нефтяном рынке были частью широкомасштабной ликвидации позиций. Спекулятивные участники закрывали длинные позиции по фьючерсам на нефть WTI, дизельное топливо и бензин", — добавил он.

"По данным ICE, падение цен на нефть Brent было спровоцировано самой масштабной ликвидацией длинных позиций с 2018 года", — добавил аналитик.

— Авторы Myra P. Saefong и Barbara Kollmeyer; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

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