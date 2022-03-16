МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Американские фондовые индексы выросли после отката цен на нефть, благодаря которому сократились страхи инвесторов насчет инфляции. Также рынок ждет новый цикл повышения процентных ставок Федеральной резервной системой США.

Снижение цен на нефть проходило на фоне ожидания инвесторами запланированного на среду решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что ФРС повысит процентные ставки впервые с 2018 года.

По итогам торгов Dow Jones Industrial Average вырос на 599,10 пункта, или 1,8%, до 33544,34 пункта. S&P 500 вырос на 89,34 пункта, или 2,1% до 4262,45 пункта. Nasdaq Composite вырос на 367,40 пункта, или 2,9%, до 12948,62 пункта.

Цены на нефть снова опустились ниже 100 долларов за баррель. Нефть West Texas Intermediate, американский эталон, подешевела более чем на 6% до 96,44 доллара за баррель. Нефть марки Brent, международный эталон, снизилась в цене более чем на 6% до 99,91

Акции Delta Air Lines выросли на 8,7%, акции American Airlines подорожали на 9,3%, акции United Airlines повысились на 9,2%.

"Сейчас действует негативная корреляция: когда цены на нефть растут, рынок падает, а когда нефть дешевеет, рынок растет, – говорит Джек Янасьевич, ведущий портфельный стратег Natixis Investment Managers Solutions. – Если удастся успокоить рынок нефти и довести до уровней, наблюдавшихся до военных действий, будет чуть больше уверенности в том, что инфляция не выйдет из-под контроля и не осложнит задачу ФРС".

Цены на нефть снизились, пока инвесторы анализируют последствия локдаунов в Китае для спроса.

Китайские индексы продолжили недавний спад. Падение котировок вызвано ростом заболеваемости Covid-19 в стране, возобновлением регуляторного давления со стороны Пекина и угрозой делистинга китайских акций в США. Ежедневное число случаев заболевания в Китае увеличилось более чем в два раза, сообщило сегодня правительство. Вспышка Covid-19 вынудила власти ввести карантин в ряде крупных городов и целой провинции.

Индекс "голубых фишек" материкового Китая CSI 300 упал на 4,6%, зарегистрировав самое низкое закрытие с июня 2020 года. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,7%, достигнув на момент закрытия шестилетнего минимума, заметно снизились акции крупных технологических и финансовых компаний.

Сокращение расходов на путешествия и розничную торговлю в Китае в сочетании со сбоями в цепочках поставок лишь осложняет положение в мировую экономике, которая уже столкнулась с конфликтом на Украине и самой высокой инфляцией за несколько десятков лет.

"Заголовки о том, что Covid-19 вновь распространяется по Китаю, еще больше усиливают неопределенность на мировых рынках и опасения насчет сбоев в цепочках поставок", – сказал Дэвид Донабедиан, инвестиционный директор CIBC Private Wealth.

ФРС во вторник начала двухдневное заседание, которое проходит на фоне роста инфляции до 40-летнего максимума и опасений насчет того, что военная операция России на Украине может сказаться на глобальном экономическом росте. Хотя ожидается, что ФРС будет придерживаться своих планов по циклу повышения ставок, начиная с повышения на четверть процентного пункта в среду, инвесторы пытаются понять, как на эти планы может повлиять конфликт на Украине.

Доходность базовой 10-летней облигации США выросла с 2,139% до 2,160%.

Инвесторы также изучают данные по ценам производителей. Как сообщило Министерство труда США, индекс цен производителей, обычно отражающий ситуацию с поставками, в феврале с коррекцией на сезонность вырос на 0,8%. В январе рост после пересмотра в сторону повышения составил 1,2%.

По словам Тима Мюррея, стратега по рынкам капитала в T. Rowe Price Group Inc., инвесторы считают, что ввиду снижение цен на нефть и замедление роста цен производителей ФРС может не потребоваться столь сильное повышение процентных ставок для сдерживания инфляции.

"Если снижение нефтяных цен обеспечит сокращение инфляции, это, будем надеяться, выльется в снижение целевого уровня ужесточения политики ФРС, – сказал Мюррей. – Процентные ставки для рынка акций США являются самой важной проблемой".

Инвесторы обеспокоены тем, что конфликт может привести к еще большему росту инфляции, так как Россия прекратит значительные поставки нефти и газа, а также будут затруднены поставки основных металлов и зерновых. Инвесторы опасаются, что этот шок может подорвать рост мировой экономики как раз в тот момент, когда она преодолевает последствия пандемии.

"Основная проблема для инвесторов заключается в том, что военные действия на Украине разжигают инфляцию, которая и так вызывала беспокойство, а также заставляют усомниться в перспективах экономического роста, – сказал Донабедиан. – Это двойное повышение неопределенности".

Усиливает эту неопределенность угроза эскалации конфликта на Украине. Последние дипломатические усилия, направленные на прекращение боевых действий, пока не принесли результатов. Инвесторы все больше обеспокоены тем, что конфликт, который многим еще несколько недель назад казался маловероятным, теперь может выйти за пределы Украины, говорит Донабедиан. Кроме того, сообщения о том, что Китай рассматривает возможность оказания военной помощи Москве, повышают угрозу того, что западные санкции могут быть направлены и против Пекина, сказал он.

"Это откроет новый ящик Пандоры", – добавил аналитик.

Индекс Stoxx Europe 600 опустился на 0,3% под влиянием туристического, технологического и сырьевого секторов. В Японии индекс Nikkei 225 вырос на 0,2%.

— Авторы Justin Baer, justin.baer@wsj.com,Will Horner, william.horner@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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