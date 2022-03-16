МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно растут вслед за фондовыми рынками США, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США резко выросли

По состоянию на 7.54 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,04% — до 3065,12 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite снижался на 0,34% — до 2006,59 пункта, гонконгский Hang Seng Index рос на 2,44% — до 18863,8 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,07% — до 7173,4 пункта, южнокорейский KOSPI — на 0,88%, до 2644,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,46%, до 25720,5 пункта.

Азиатские инвесторы в среду переняли оптимизм американских. Фондовые биржи США во вторник завершили торги заметным ростом.

Рынки ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позже в среду. Помимо решения по ставке, регулятор представит свои экономические прогнозы.

Трейдеры также обратили некоторое внимание на статистику по Японии. Объем промышленного производства в стране в январе снизился на 0,8% в месячном выражении после снижения на 1,3% месяцем ранее. Аналитики ожидали снижения на 1,3%.