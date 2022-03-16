МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 16 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний -0,93 трлн йен -1,03 трлн йен (факт)
2:50 JPY Япония — Объём экспорта (г/г) (февраль) 9,6% 19,1% (факт)
2:50 JPY Япония — Сальдо торгового баланса (февраль) -2,194 трлн йен -0,668 трлн йен (факт)
7:30 JPY Япония — Объём промышленного производства (м/м) (январь) -1,3% -0,8% (факт)
12:00 USD США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ по рынку нефти (март)    
12:00 EUR Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 1,6% 0,9%
12:00 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты    
12:30 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фрэнка Элдерсона    
13:30 EUR Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций -0,2%  
15:30 USD США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (февраль) 3,3% 0,9%
15:30 USD США — Индекс цен на экспорт (м/м) (февраль) 2,9% 1,6%
15:30 USD США — Индекс цен на импорт (м/м) (февраль) 2% 1,5%
15:30 USD США — Объём розничных продаж (м/м) (февраль) 3,8% 0,4%
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,8%  
15:30 CAD Канада — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 4,3% 4,5%
15:30 CAD Канада — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,9% 0,9%
15:30 CAD Канада — Объём оптовых продаж (м/м) (январь) 0,6% 3,9%
17:00 USD США — Объём товарно-материальных запасов (м/м) (январь) 2,1% 1,1%
17:00 USD США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (январь) 1,7%  
17:30 USD США — Запасы сырой нефти -1,863 млн барр -0,967 млн барр
17:30 USD США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) -0,585 млн барр  
21:00 USD США — Экономические прогнозы Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/    
21:00 USD США — Заявление FOMC    
21:00 USD США — Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,5%
21:30 USD США — Пресс-конференция FOMC    
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB Энел Россия — финансовая отчетность по МСФО за 4кв2021/2021    
17:00 мск RUB Энел Россия — телеконференция менеджмента    
  RUB Русал — финансовая отчетность по МСФО за 2П2021/2021    
  RUB Газпром — СД (согласование действий, связанных с увеличением УК ООО Газпромвьет, решение по отчуждению акций компании Gazprom EP International B.V.)    