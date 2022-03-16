МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду закрылись уверенным ростом на оптимизме относительно развития экономики после заявления китайских политиков, а гонконгский Hang Seng Index подскочил более чем на 9%, свидетельствуют данные торгов. Европейские биржи растут на вслед за Азией и США

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite подскочил на 3,48%, до 3170,71 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 3,62%, до 2086,24 пункта. Южнокорейский KOSPI поднялся на 1,44%, до 2659,23 пункта, японский Nikkei 225 — на 1,64%, до 25762,01 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — поднялся на 1,1%, до 7175,2 пункта. Гонконгский Hang Seng Index вырос на 9,08%, до 20087,5 пункта, после падения почти на 6% во вторник, и это стало самым большим однодневным ростом с 2008 года.

После недавнего падения из-за опасений по поводу перспектив экономики после новой ковидной вспышки фондовые индексы АТР перешли к уверенному росту, особенно в Китае. Такой динамике поспособствовала встреча под председательством китайского вице-премьера Лю Хэ. По сообщению агентства Синьхуа, участники встречи заявили, что будут координировать профилактику ковида и поддерживать экономику "в разумных пределах", а также обеспечивать бесперебойную работу рынка капитала.

Также участники встречи заявили, что любая государственная политика, которая может повлиять на рынки, должна разрабатываться в координации с финансовыми регуляторами. Китай нарастил добычу нефти и газа

"Есть также обещания усилить поддержку сектора недвижимости. По отдельности эти заявления мало что значат, но в совокупности они говорят о том, что политики не будут сидеть сложа руки, и что цены на активы получат прямую или косвенную поддержку", — сказал агентству Франс Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

Кроме того, рынки ждут итогов мартовского заседания Федеральной резервной системы США, которые будут опубликованы позже в среду и которые важны для всех глобальных рынков.