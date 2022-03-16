МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут в среду днем, в то время как инвесторы оценивают доклад Международного энергетического агентства (МЭА), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 15.10 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,44%, до 100,35 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,61%, до 97,03 доллара. При этом утром нефть дорожала более выраженно, но затем днём перешла к околонулевым колебаниям, а минутами ранее цены находились в "красной" зоне.

Небольшое ослабление напряжения между Россией и Украиной сегодня вселяет оптимизм и аппетит к риску у инвесторов. Об этом свидетельствует и динамика фондовых бирж. Так, основные европейские индикаторы растут более чем на 3%, фондовые биржи Азии также закрыли торги сильным ростом, а гонконгский индикатор подскочил на 9%.

При этом прогнозы в вышедшем ранее в среду докладе МЭА вышли неоднозначными с точки зрения ценовой динамики. Так, агентство оценило, что Россия с апреля может остановить добычу совокупным объёмом около 3 миллиона баррелей в сутки из-за вызванных международными санкциями отказов покупателей. В то же время агентство понизило прогноз всего мирового спроса на нефть на текущий год сразу почти на 1 миллион баррелей в сутки, до 2,1 миллиона.