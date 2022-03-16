МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду растет к доллару пятый день подряд, евро относительно стабилен, следует из данных Московской биржи. Обнадеживающие новости по переговорам между Россией и Украиной поддерживают позитивный фон для динамики курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.35 мск снижался на 1,6 рубля, до 108,5 рубля, евро — повышался на 70 копеек, до 119,2 рубля. Доллар и евро максимально опускались в среду до 105,1 рубля и до 117,21 рубля, соответственно.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ НАХОДИТЬ ПОДДЕРЖКУ

На российском валютном рынке сохранилась повышательная тенденция — пятую сессию подряд. В среду поддержка приходит от сообщений по переговорам между Россией и Украиной. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть конкретные формулировки на переговорах с Украиной, которые могут быть согласованы.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс.

Песков добавил, что тема санкций на переговорах представителей РФ и Украины фигурирует, в то же время он считает пока невозможным раскрывать подробности. Он заявил это, отвечая на вопрос, будет ли Россия увязывать подписание итогового документа с Киевом со снятием западных санкций. Также стало известно, что США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине.

При этом вопрос о дефолте РФ пока остается в подвешенном состоянии, что сдерживает укрепление рубля. Информации о прохождении платежа по суверенным еврооблигациям России в иностранной валюте пока нет, есть риски, что он не дойдет до конечных получателей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

В итоге, доллар падал к рублю на 1,4%, евро прибавлял 0,6%. Рублевая цена нефти составила около 11 тысяч за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

Публикация в среду итогов заседания ФРС США по ставке вряд ли будет способствовать укреплению развивающихся валют, считает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, влияние решений ФРС на рубль сейчас будет минимальным. В целом есть потенциал закрепления курса доллара ниже 110 рублей до конца недели в отсутствии особо негативных геополитических новостей", — добавляет он.

Ожидаемое повышение учетной ставки ФРС на 0,25 процентного пункта (сейчас 0-0,25%) вряд ли повлияет на рынки, поскольку они готовы к такому решению, большее значение для биржевых активов имеют комментарии регулятора о дальнейшей монетарной политике и экономических перспективах, особенно на фоне дестабилизации сырьевого рынка из-за геополитики, а также сохранения высокой инфляции, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Поскольку из-за фактора геополитики, а также новых антироссийских санкций и ответных мер рубль существенно обособился от мировых рынков, влияние риторики и действий ФРС на российскую валюту будет не столь выраженным, как это было раньше", — добавляет он.