События в сфере макроэкономики и бизнеса 17 марта
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение уровня занятости (февраль)
|12,9 тыс
|37 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Изменение полной занятости (февраль)
|-17 тыс
|3:30
|AUD
|Австралия — Уровень безработицы (февраль)
|4,2%
|4,1%
|12:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол
|12:30
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|13:00
|EUR
|Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|2,7%
|2,7%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль)
|0,3%
|0,9%
|13:00
|EUR
|Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль)
|5,8%
|5,8%
|13:10
|EUR
|Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций
|1,232%
|13:15
|EUR
|Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март)
|0
|0
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март)
|9
|9
|15:00
|GBP
|Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март)
|1
|1
|15:00
|GBP
|Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март)
|0,5%
|0,75%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль)
|0,5%
|15:30
|USD
|США — Число выданных разрешений на строительство (февраль)
|1,895 млн
|1,85 млн
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль)
|-4,1%
|15:30
|USD
|США — Объём строительства новых домов (февраль)
|1,638 млн
|1,69 млн
|15:30
|USD
|США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|227 тыс
|220 тыс
|15:30
|USD
|США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март)
|16
|15
|15:30
|USD
|США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март)
|32,3
|15:45
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|16:15
|USD
|США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль)
|4,08%
|16:15
|USD
|США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль)
|1,4%
|0,5%
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|RUB
|Beluga Group — финансовая отчетность по МСФО за 2021 и телеконференция менеджмента
https://1prime.ru/Financial_market/20220316/836395208.html