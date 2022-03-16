МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
3:30 AUD Австралия — Изменение уровня занятости (февраль) 12,9 тыс 37 тыс
3:30 AUD Австралия — Изменение полной занятости (февраль) -17 тыс  
3:30 AUD Австралия — Уровень безработицы (февраль) 4,2% 4,1%
12:15 EUR Еврозона — Выступление члена Наблюдательного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Элизабет МакКол    
12:30 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
13:00 EUR Еврозона — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 2,7% 2,7%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) 0,3% 0,9%
13:00 EUR Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) 5,8% 5,8%
13:10 EUR Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций 1,232%  
13:15 EUR Еврозона — Выступление члена Исполнительного совета ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/, главного экономиста Филиппа Лейна    
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за снижение ставки Банка Англии (март) 0 0
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за повышение ставки Банка Англии (март) 9 9
15:00 GBP Великобритания — Число голосов в MPC за сохранение текущей ставки Банка Англии (март) 1 1
15:00 GBP Великобритания — Решение MPC по процентной ставке (март) 0,5% 0,75%
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (февраль) 0,5%  
15:30 USD США — Число выданных разрешений на строительство (февраль) 1,895 млн 1,85 млн
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (м/м) (февраль) -4,1%  
15:30 USD США — Объём строительства новых домов (февраль) 1,638 млн 1,69 млн
15:30 USD США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 227 тыс 220 тыс
15:30 USD США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (март) 16 15
15:30 USD США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (март) 32,3  
15:45 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
16:15 USD США — Объем промышленного производства (г/г) (февраль) 4,08%  
16:15 USD США — Объём промышленного производства (м/м) (февраль) 1,4% 0,5%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
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