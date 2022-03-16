МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в среду активно растут в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.58 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 1,13% — до 33962 пунктов, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 2,1%, до 13220,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,44%, до 4323,7 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты ожидают, что регулятор повысит ставку до 0,25-0,5% годовых. Это повышение может стать первым с ноября 2018 года.

Кроме того, после объявления решения ФРС пройдет конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла, трейдеры будут ждать его комментариев относительно инфляции в стране и по экономическим перспективам США.

В целом индексы растут на общих оптимистичных настроениях. Рынки Азии закрылись уверенным ростом, европейские – растут на 1,4-3,4%. Евро дорожает к доллару, а стоимость нефти поднимается – это говорит о преобладании рисковых настроений.