МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс доллара в среду вечером по-прежнему снижается по отношению к евро перед публикацией итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.20 мск курс евро к доллару рос до 1,1025 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0951 доллара, днем показатель составлял 1,0983 доллара. Курс доллара к иене увеличивался до 118,35 иены со 118,28 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,43%, до 98,67 пункта.

Позднее в среду будут опубликованы итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Эксперты ожидают, что регулятор повысит ставку до 0,25-0,5% годовых. Это повышение может стать первым с ноября 2018 года. Федрезерв также представит свои прогнозы по ряду макроэкономических показателей.

Кроме того, после объявления решения ФРС пройдет конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла, трейдеры будут ждать его комментариев относительно инфляции в стране и по экономическим перспективам США.

Аналитик Close Brothers Asset Management Роберт Альстер (Robert Alster), которого цитирует газета Wall Street Journal, полагает, что решения на мартовском заседании ФРС будут больше сфокусированы на управлении экономическими ожиданиями в ближайшее время, чем на срочном ужесточении политики. По словам эксперта, регулятор в большей степени обеспокоен влиянием инфляции на экономику.