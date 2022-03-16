МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на бирже в Чикаго в США падает более чем на 7% в среду вечером на росте оптимизма и надежд на ослабление напряжения в ситуации вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию.

По состоянию на 18.05 мск майский фьючерс на пшеницу на Чикагской бирже падает в цене на 7,28%, до 10,7 доллара за бушель.

Ранее стоимость пшеницы подскочила в свете обострения ситуации вокруг Украины. В начале марта она подорожала до 14,25 доллара за бушель, что стало новым историческим рекордом. Инвесторы опасались, что конфликт приведет к перебоям с поставками.

По итогам февраля пшеница подорожала на 22%, а за март котировки выросли на 15,2%. Причем суммарно за предыдущую неделю, несмотря на достижение рекорда, пшеница подешевела на 19%.

В среду на мировых рынках преобладает оптимизм. Фондовые биржи Европы растут на 4%, США — на 1-2%.

РФ и Украина являются одними из ведущих экспортеров зерновых.