МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду вечером снижается на 1%, показатель находится чуть выше отметки в 1910 долларов за тройскую унцию, поскольку трейдеры ожидают ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.17 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 16,75 доллара, или на 0,87%, до 1912,95 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,55%, до 24,767 доллара за унцию.

Инвесторы ожидают, что позднее в среду Федрезерв объявит об ужесточении монетарной политики по итогам очередного заседания. Так, по данным CME Group, аналитики единогласно ожидают повышения ставки в марте, из них почти 96% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% с текущих 0-0,25%.

Почти 48% аналитиков считают, что до конца лета ставка составит 1,25-1,5%, 27% ожидают увидеть показатель на уровне 1,5-1,75%, а 23% — в 1-1,25%. По итогам года 34% аналитиков ожидают, что ставка составит 1,75-2%.

Золото чувствительно к решениям ФРС по монетарной политике, поскольку ее ужесточение поддерживает доллар. В этом случае доллар получает поддержку, а это делает золото менее доступным для покупки в другой валюте, в результате цена на драгоценный металл снижается.

Золото дешевеет четыре торговые сессии подряд, за это время металл потерял около 4,4% стоимости. Базовую поддержку золоту продолжают оказывать геополитические риски, опасения по перспективам восстановления экономики и инфляционное давление.