2022-03-16T19:06:00+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220316/836397519.html
Курс доллара упал на 2,1 рубля, евро снизился на 80 копеек
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Рубль вырос в среду пятый день подряд: к доллару – до 108 рублей, к евро — до 117,7 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск... ПРАЙМ, 16.03.2022
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду пятый день подряд: к доллару – до 108 рублей, к евро — до 117,7 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 2,1 рубля, до 108 рублей, евро — на 80 копеек, до 117,7 рубля.
Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 105,1 рубля и до 117,21 рубля соответственно.
Торги по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.
Объем операций составил около 530 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против более чем 600 миллионов накануне.