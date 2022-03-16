МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль вырос в среду пятый день подряд: к доллару – до 108 рублей, к евро — до 117,7 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 2,1 рубля, до 108 рублей, евро — на 80 копеек, до 117,7 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 105,1 рубля и до 117,21 рубля соответственно.

Торги по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций составил около 530 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против более чем 600 миллионов накануне.