МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Средняя розничная цена на бензин в России за неделю с 4 по 11 марта снизилась на 4 копейки — до 50,89 рубля за литр, а на дизельное топливо — на 7 копеек, до 54,97 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата. До этого дизтопливо дешевело за неделю в самом начале февраля 2022 года, а оба вида топлива одновременно — в сентябре 2021 года.

В частности, цена Аи-92 и Аи-95 опустилась на 4 копейки, до 47,56 и 51,57 рубля за литр соответственно. Стоимость литра бензина Аи-98 снизилась лишь на 1 копейку, составив 60,16 рубля.

Динамика потребительских цен рассчитывается по иной методике. Согласно ей, за прошедшую неделю стоимость дизельного топлива опустилась на 0,13%, а бензина — на 0,08%.

Рост цен на бензин был отмечен в 26 субъектах РФ. Сильнее всего он подешевел в Ямало-Ненецком автономном округе – на 1,4%. Рост цен на бензин отмечен в шести субъектах РФ. Более всего в Томской области – на 0,2%. В Москве за прошедший период цены на бензин снизились на 0,1%, в Санкт-Петербурге – не изменились.

Производство бензина в России с 7 по 13 марта снизилось на 1,1% по сравнению с предыдущей неделей, до 782 тысяч тонн, а дизтоплива выросло на 1,8%, до 1,548 миллиона тонн.