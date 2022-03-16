2022-03-16T19:42:16+03:00
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2022-03-16T19:42:16+03:00
2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220316/836397784.html
В X5 рекомендовали не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 год
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Наблюдательный совет компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендует не выплачивать дивиденды по за 2021 год, сообщается в пресс-релизе... ПРАЙМ, 16.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендует не выплачивать дивиденды по за 2021 год, сообщается в пресс-релизе компании.
"Учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности X5, наблюдательный совет рекомендует X5 не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 год", — говорится в сообщении.