МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Наблюдательный совет компании X5 Group, управляющей сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", рекомендует не выплачивать дивиденды по за 2021 год, сообщается в пресс-релизе компании.

"Учитывая текущие сложные рыночные условия и необходимость направить все ресурсы на поддержку текущей деятельности X5, наблюдательный совет рекомендует X5 не выплачивать окончательные дивиденды за 2021 год", — говорится в сообщении.