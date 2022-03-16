МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота незначительно ускорила снижение после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.36 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,28%, или на 24,85 доллара — до 1904,45 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,72%, до 24,73 доллара за унцию.

До публикации решения ФРС золото дешевело на 1,03%, а серебро – на 1,73%.

ФРС США по итогам мартовского заседания впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку — до 0,25-0,5% годовых. Регулятор также отметил, что для поддержания целей в виде сильного рынка труда и уровня инфляции в 2% дальнейшее повышение ставки будет уместным.