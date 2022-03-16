МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы замедлили темпы роста после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,29% — до 33640,2 пункта, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq — на 1,79%, до 13180,41 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,71%, до 4292,53 пункта.

До оглашения итогов заседания ФРС Dow Jones рос на 0,75%, Nasdaq — на 2,31%, S&P 500 — на 1,31%.

ФРС США по итогам мартовского заседания впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку — до 0,25-0,5% годовых. Регулятор также отметил, что для поддержания целей в виде сильного рынка труда и уровня инфляции в 2% дальнейшее повышение ставки будет уместным.

Следующее заседание запланировано на 3-4 мая.