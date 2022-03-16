МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам замедлил в среду темпы снижения после повышения Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.46 мск курс евро к доллару рос до 1,0983 доллара за евро с уровня прошлого закрытия в 1,0951 доллара. Курс доллара к иене рос до 118,81 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 118,28 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,13%, до 98,96 пункта.

До публикации решения ФРС курс евро к доллару рос до 1,0985 доллара, доллар дорожал к иене до 118,59 иены за доллар, а индекс доллара снижался на 0,37%.

ФРС США по итогам мартовского заседания впервые с 2018 года повысила базовую процентную ставку — до 0,25-0,5% годовых. Регулятор также отметил, что для поддержания целей в виде сильного рынка труда и уровня инфляции в 2% дальнейшее повышение ставки будет уместным.