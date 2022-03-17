МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ФРС США может негативно сказаться на состоянии мировой экономики и, следовательно, на курсе рубля, считают опрошеные РБК эксперты.

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Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. При принятии решения по монетарной политике ФРС ориентируется на показатели безработицы и инфляции. Годовая инфляция в США по итогам февраля ускорилась до 7,9%, что стало максимальным значением с января 1982 года.

Действия ФРС могут сильно не повлиять на курс рубля в краткосрочной перспективе, однако в будущем ожидаемое повышение ставки до 1,5-2% может охладить мировую экономику и спровоцировать снижение спроса и цен на сырье, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" в свою очередь отметили, что традиционно повышение ставки ФРС снижает аппетит к риску, что может ослабить рубль. Однако, добавляют эксперты, сейчас Банк России принимает меры, ограничивающих влияние внешних событий на внутренний финансовый рынок. 