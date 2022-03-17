МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Повышение ключевой ставки ФРС США может негативно сказаться на состоянии мировой экономики и, следовательно, на курсе рубля, считают опрошеные РБК эксперты. Эксперт объяснил, когда евро будет дешевле доллара

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам мартовского заседания повысила базовую процентную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых, говорится в пресс-релизе регулятора. При принятии решения по монетарной политике ФРС ориентируется на показатели безработицы и инфляции. Годовая инфляция в США по итогам февраля ускорилась до 7,9%, что стало максимальным значением с января 1982 года.

Действия ФРС могут сильно не повлиять на курс рубля в краткосрочной перспективе, однако в будущем ожидаемое повышение ставки до 1,5-2% может охладить мировую экономику и спровоцировать снижение спроса и цен на сырье, полагает ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин.

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" в свою очередь отметили, что традиционно повышение ставки ФРС снижает аппетит к риску, что может ослабить рубль. Однако, добавляют эксперты, сейчас Банк России принимает меры, ограничивающих влияние внешних событий на внутренний финансовый рынок.