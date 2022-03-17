МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись ростом на оптимизме относительно развития экономики на фоне заявления китайских политиков и речи председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, свидетельствуют данные торгов. Япония выразила интерес к российским проектам на Сахалине

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличился на 1,4%, до 3215,04 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,24%, до 2133,04 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 7,04%, до 21501,23 пункта. Японский Nikkei 225 вырос на 3,46%, до 26652,89 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,33%, до 2694,51 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,05%, до 7250,8 пункта.

В среду наблюдалось падение фондовых индексов АТР на фоне опасений по поводу перспектив экономики после очередной вспышки коронавируса. В четверг падение сменилось ростом в свете заявлений участников встречи под председательством китайского вице-премьера Лю Хэи и речи председателя ФРС.

По сообщению агентства Синьхуа, участники встречи заявили, что будут координировать профилактику ковида и поддерживать экономику "в разумных пределах". Также участники встречи заявили, что любая государственная политика, которая может повлиять на рынки, должна разрабатываться в координации с финансовыми регуляторами.

Кроме того, инвесторы оценили речь председателя ФРС Джерома Пауэлла, который сообщил, что регулятор не позволит укорениться высокой инфляции, что добавило оптимизма на рынки.