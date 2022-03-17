МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в четверг торгуются без единой динамики в преддверии публикации итогов заседания британского центробанка (Банка Англии), при этом на самой Лондонской бирже практически затишье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.15 мск британский индекс FTSE 100 растёт на 0,05%, до 7300,53 пункта. Французский CAC 40 при этом прибавляет 0,34%, достигая 6610,18 пункта, а немецкий DAX — снижается на 0,39%, до 14384,82 пункта.

На европейских фондовых рынках в четверг наблюдается смешанная динамика, поскольку инвесторы находятся в ожидании результатов заседания британского центробанка. Аналитики полагают, что он может снова повысить учётную ставку, при этом на него может повлиять недавнее аналогичное решение Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В свете этого сегодня британские инвесторы не могут нащупать определённого тренда, поскольку такое решение регулятора, с одной стороны, снизит подпитку рынка ликвидностью, а с другой, будет направлено на обуздание инфляции.