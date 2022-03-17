МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут на 5% в четверг днем на сохранении внешнеполитической напряженности, создающей риски перебоев в поставках, прежде всего из РФ, марка Brent снова преодолела отметку в 100 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.30 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 5,37%, до 103,28 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 5,01%, до 99,8 доллара.

Накануне нефть подорожала примерно на 2%, но сегодня — отыграла это удешевление ещё утром, поскольку на рынок вновь возвращаются опасения по поводу возможных перебоев в поставках из-за ситуации между Россией и Украиной.

"Поведение России по-прежнему диктует ценовые действия… учитывая глобальное значение страны с точки зрения поставок", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Interactive Investor Виктории Сколар (Victoria Scholar).

Международное энергетическое агентство (МЭА) в свете этого ранее заявило, что поставки 3 миллионов баррелей российской нефти в день могут быть отрезаны от мирового рынка, начиная со следующего месяца.