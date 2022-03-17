МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись преимущественно ростом на фоне решений Банка Англии по денежно-кредитной политике, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,28% — до 7385,34 пункта, французский CAC 40 — на 0,36%, до 6612,52 пункта, немецкий DAX снизился на 0,36%, до 14388,06 пункта.

По итогам мартовского заседания Банк Англии ожидаемо повысил учетную процентную ставку до 0,75% годовых с 0,5%. Кроме того, британский центробанк снизил объем выкупа активов с рынка до 867 миллиардов фунтов стерлингов с 895 миллиардов.

Как сказали газете Wall Street Journal аналитики Aviva Investors, на контрасте с ФРС США и Европейским центробанком Банк Англии подал относительно "голубиный" сигнал инвесторам. Учитывая, что решение по повышению ставки не было единогласным, регулятор в большей степени обратил внимание на замедление роста экономики и его влияние на домохозяйства.

Поддержку индексам также оказало подорожание нефти на 8%. Европейский энергетический индекс вырос на 2,2%, а акции BP, Shell и TotalEnergies подорожали на 2,1%, 2,7% и 1% соответственно.