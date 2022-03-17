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https://1prime.ru/Financial_market/20220317/836412123.html
Биржи США закрылись ростом основных индексов
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Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов. По данным на момент закрытия биржи промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23% — до 34480,76 пункта,... ПРАЙМ, 17.03.2022
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.
По данным на момент закрытия биржи промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23% — до 34480,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,33%, до 13614,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 4411,67 пункта.