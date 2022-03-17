МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись ростом основных индексов, свидетельствуют данные торгов.

По данным на момент закрытия биржи промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,23% — до 34480,76 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,33%, до 13614,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,23%, до 4411,67 пункта.