МОСКВА, 8 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в четверг закрылись с повышением почти на 2% после снижения в течение пяти сессий, чему способствовало падение доллара США. Золото дорожает в рамках коррекции после заседания ФРС

Инвесторы сочли, что первое с 2018 года повышение процентной ставки ФРС не станет слишком большим препятствием для золота в краткосрочной перспективе, учитывая высокую инфляцию в ЕС и США, а также переток средств в активы-убежища на фоне конфликта в Украине.

“Опасения инвесторов по поводу длительного сохранения высокой инфляции, даже несмотря на начало ужесточения политики ФРС, вероятно, продолжат поддерживать котировки золота", – говорит Джефф Клирмен, портфельный менеджер GraniteShares. Хотя реальная доходность казначейских облигаций растет, она все еще остается на негативной территории, что также поддерживает золото.

“Иными словами, альтернативные издержки владения золотом по-прежнему отрицательные, что содействует росту цен на этот металл”, – сообщил Клирмен MarketWatch.

Апрельские контракты на золото выросли на 34 доллара, или на 1,8%, до 1943,20 доллара за унцию. В среду контракты упали четвертую сессию подряд, потеряв 1,1% до самой низкой отметки закрытия с 28 февраля, согласно данным FactSet.

Майские фьючерсы на серебро выросли в цене на 91 цент, или на 3,7%, до 25,616 доллара за унцию, тогда как накануне они упали на 1,8%.

В среду ФРС сообщила о повышении ключевой процентной ставки на четверть процентного пункта до 0,25-0,5%. Кроме того, центральный банк также обозначил планы по дальнейшему повышению процентной ставки.

Вскоре после объявления об этом цены на золото снизились, но затем рынки развернулись, включая золото. Наблюдатели стали опасаться, что экономический рост начнет замедляться до того, как ФРС осуществит все планируемые повышения процентных ставок, а реальные процентные ставки и доллар США снизились, говорит Роб Хаворт, старший инвестиционный аналитик U.S. Bank Wealth Management.

"Рынки продолжают разрываться между позитивными и негативными факторами", — добавил он.

"Благоприятные (для рынка золота) факторы включают геополитические риски, связанные с российско-украинским конфликтом, и отрицательные реальные процентные ставки. Кроме того, инвесторы активно покупают золото в условиях повышения процентных ставок и низкой доходности облигаций", — отметил эксперт. К неблагоприятным для золота факторам относится укрепление доллара, а также "продолжающееся циклическое снятие ограничений и восстановление (мировой) экономики после пандемии коронавируса".

Опираясь на предыдущий аналогичный опыт, некоторые стратеги-аналитики полагают, что повышение процентных ставок ФРС может оказаться благоприятным для цен на золото.

"Я считаю, что в краткосрочной перспективе динамика на рынке золота будет определяться украинским фактором. Кроме того, повышение процентных ставок ФРС США продолжит оказывать поддержку металлу в ближайшие месяцы, как уже было в 2015-2016 годах", — отметил Бриен Ландин, редактор Gold Newsletter.

Так, по итогам заседания в декабре 2015 года ФРС решила повысить процентные ставки. На следующий день после обнародования итогового заявления центрального банка цены на золото продемонстрировали уверенное ралли и продолжали его шесть последующих месяцев, отметил он в интервью MarketWatch.

Между тем поддержку котировкам золота в четверг оказывало ослабление доллара: индекс доллара ICE потерял 0,8%.

На фоне снижения доллара сырьевые товары, номинированные в американской валюте, становятся более привлекательными для зарубежных покупателей.

Майские фьючерсы на медь недавно выросли в цене на 2,2% до 4,702 доллара за фунт. Апрельские фьючерсы на платину подорожали на 2,3% до 1031,30 доллара за унцию. Июньские фьючерсы на палладий выросли в цене на 5,3% до 2492 долларов за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ