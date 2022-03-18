2022-03-18T16:26:54+03:00
2022-03-18T16:26:54+03:00
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2022
https://1prime.ru/Financial_market/20220318/836422324.html
События в сфере макроэкономики и бизнеса 21 марта
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Ожидаемые в понедельник, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса. Международные события Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
JPY
Япония — День весеннего... ПРАЙМ, 18.03.2022
рынки, мнения аналитиков, новости, события в сфере макроэкономики и бизнеса
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
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|JPY
|Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже
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|
|10:00
|EUR
|Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль)
|2,2%
|1,7%
Российские события
|Когда
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|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
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|RUB
|ЛУКОЙЛ — СД (состав комитета по кадрам и вознаграждениям СД компании)
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|RUB
|ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределнной прибыли прошлых лет (ВОСА — 10.03.22)
|0 (2020) + 150 (нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2020
|150 (нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2021