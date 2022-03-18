МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 21 марта, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  JPY Япония — День весеннего равноденствия — выходной на Токийской фондовой бирже    
10:00 EUR Германия — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (февраль) 2,2% 1,7%
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
  RUB ЛУКОЙЛ — СД (состав комитета по кадрам и вознаграждениям СД компании)    
  RUB ЧКПЗ /Челябинский кузнечнопрессовый завод/ — закрытие реестра для выплаты див-дов из нераспределнной прибыли прошлых лет (ВОСА — 10.03.22) 0 (2020) + 150 (нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2020 150 (нераспределенная прибыль прошлых лет) (ао, ап) — див-д 2021