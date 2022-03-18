МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил восстановление и сократил падение против доллара и евро более чем на 50 копеек после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов ОФЗ, следует из данных Московской биржи.

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Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 1,2 рубля, до 104,35 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 114,7 рубля, следует из данных Московской биржи. До новостей по ОФЗ доллар и евро торговались более чем на 50 копеек дороже.

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, в понедельник откроются торги ОФЗ. При этом регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ в объемах, необходимых для стабилизации ситуации, после стабилизации продаст их.