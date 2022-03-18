МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил восстановление и сократил падение против доллара и евро более чем на 50 копеек после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов ОФЗ, следует из данных Московской биржи. Паническая атака. Как Банк России будет спасать рубль

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 1,2 рубля, до 104,35 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 114,7 рубля, следует из данных Московской биржи. До новостей по ОФЗ доллар и евро торговались более чем на 50 копеек дороже.

Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, в понедельник откроются торги ОФЗ. При этом регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ в объемах, необходимых для стабилизации ситуации, после стабилизации продаст их.