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Рубль восстанавливается после новости о начале торгов ОФЗ
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Рубль усилил восстановление и сократил падение против доллара и евро более чем на 50 копеек после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов... ПРАЙМ, 18.03.2022
рынки, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Рубль усилил восстановление и сократил падение против доллара и евро более чем на 50 копеек после заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о возобновлении с понедельника торгов ОФЗ, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.23 мск повышался на 1,2 рубля, до 104,35 рубля, курс евро – на 98 копеек, до 114,7 рубля, следует из данных Московской биржи. До новостей по ОФЗ доллар и евро торговались более чем на 50 копеек дороже.
Набиуллина заявила, что ЦБ РФ готов постепенно возобновлять торги на Мосбирже, в понедельник откроются торги ОФЗ. При этом регулятор будет осуществлять покупки ОФЗ в объемах, необходимых для стабилизации ситуации, после стабилизации продаст их.