МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в пятницу преимущественно увеличиваются и готовятся показать рост по итогам недели, свидетельствуют данные торгов. Продажи жилья на вторичном рынке США снизились в феврале

По состоянию на 17.15 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,08% — до 34452,98 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ рос на 0,88%, до 13733,75 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,15%, до 4418,18 пункта.

Неделю индексы готовятся завершить в плюсе, на 4-6%. При этом для Dow Jones это будет первый недельный рост более чем за месяц.

Трейдеры продолжали оценивать геополитическую обстановку и развитие ситуации вокруг Украины. Также важным событием стало повышение ставки Федеральной резервной системы США до 0,5%. Такое решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому оно было воспринято как позитивный фактор, что способствовало укреплению индексов.

Небольшое давление оказывает статистика. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в феврале снизилось на 7,2% по сравнению с показателем января – до 6,02 миллиона, в то время как ожидалось снижение до 6,1 миллиона.