МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу вечером опускается, с начала недели снижение может составить 2,6%, влияют на котировки ожидания рынков по монетарной политике Федеральной резервной системы (ФРС) США и укрепление доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.46 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 10,05 доллара, или на 0,52%, до 1933,15 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,67%, до 25,188 доллара за унцию.

С начала недели золото в основном дешевело, лишь в среду этот драгоценный металл поднялся в цене на 1,8% — после итогов встречи ФРС США. В целом с начала недели золото может подешеветь на 2,6% — в таком случае это станет сильнейшим недельным снижением с января.

Инвесторы продолжают оценивать перспективы изменения монетарной политики Федрезерва. В среду регулятор ожидаемо повысил учетную ставку до уровня 0,25-0,5% годовых. В то же время ФРС США понизила прогноз роста экономики страны на текущий год и повысила прогноз по инфляции, отметив инфляционные риски из-за событий на Украине.

Укрепление доллара оказывает сдерживающее влияние на золото, поскольку в этом случае металл становится менее доступным при покупке в другой валюте. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,46%, до 98,42 пункта.