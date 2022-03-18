МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Курс иены снижается к доллару в пятницу вечером и торгуется у максимума с 2016 года, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.48 мск курс доллара к иене увеличивался до 119,27 иены со 118,59 иены, ранее в ходе торгов показатель достигал 119,4 иены, что является максимумом с февраля 2016 года.

Курс евро к доллару снижался до 1,1032 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1089 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 98,43 пункта.

Банк Японии в очередной раз сохранил учетную процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%; на таком уровне ставка сохраняется с января 2016 года. Такое решение японского регулятора негативно сказалось на иене, особенно после повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США до 0,25%.

Рынок также учел сигнал ФРС о том, что регулятор планирует и дальше повышать свою ставку. Как отметил газете Wall Street Journal председатель совета директоров Navellier & Associates Луи Навелье (Louis Navellier), если такое решение будет приниматься на всех шести оставшихся в этом году заседаниях, доллар будет продолжать укрепляться ко всем основным мировым валютам.