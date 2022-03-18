МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. "СПБ Биржа" в понедельник, 21 марта, расширит режим основных торгов, начав их с 14.30 мск пятнадцатью наиболее ликвидными ценными бумагами, следует из сообщения торговой площадки.

"СПБ Биржа" планирует начать биржевые торги 21 марта 2022 года в режиме основных торгов в 14.30 мск пятнадцатью наиболее ликвидными ценными бумагами следующих компаний: Apple, Amazon, Boeing, Baidu, Coinbase, Meta, Alphabet Inc, Moderna, Microsoft, MicroStrategy, Nvidia, PayPal, Qualcomm, Tesla, Visa. С 16.00 мск станут доступными еще 1637 ценных бумаг международных компаний", — говорится в сообщении.

Подробная информация о доступных группах инструментов будет размещена 21 марта на официальном сайте "СПБ Биржи".

В предыдущие дни режим основных торгов на "СПБ Бирже" начинался в 16.00 мск.