МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Возобновление торгов на рынке облигаций федерального займа (ОФЗ) будет способствовать нормализации ситуации на российском финансовом рынке, заявил РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Банк России принял решение в понедельник, 21 марта, возобновить торги в секции фондового рынка Московской биржи облигациями федерального займа (ОФЗ), которые были приостановлены в конце февраля чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Возобновление с понедельника биржевых торгов на рынке ОФЗ – это давно ожидаемое профессиональными участниками рынка и инвесторами решение регулятора, которое безусловно будет способствовать нормализации ситуации на российском финансовом рынке", — говорит Ермак.

По его мнению, основным ориентиром для нового уровня доходности ОФЗ на коротком конце кривой при возобновлении вторичного обращения, очевидно, может стать ключевая ставка, которая в пятницу была сохранена Банком России в размере 20% годовых, а также ожидания по дальнейшей инфляции – для доходности ОФЗ на длинном конце кривой.

Чтобы предотвратить избыточную волатильность и обеспечить сбалансированную ликвидность на этом сегменте в период возобновления торгов, ЦБ будет осуществлять покупки ОФЗ. Операции будут проводиться в объемах, необходимых для предотвращения рисков для финансовой стабильности. После стабилизации ситуации на финансовых рынках ЦБ планирует полностью продать этот портфель облигаций, чтобы нейтрализовать влияние данной операции на денежно-кредитную политику.

"Объем покупок государственных облигаций со стороны Банка России будет определяться, в первую очередь, соотношением объемов предложения и спроса участников рынка", — считает Ермак.